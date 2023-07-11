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نجيب الدزيري: قيس سعيد رئيس ناجح لكن الخوانجية يقصو في الضو والماء في السخانة هاذي باش الشعب يسب منظومة 25 جويلية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أشاد الثلاثاء11 جويلية، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري بٱداء رئيس الجمهورية قيس سعيد وشدد على أن قيس سعيد رئيس ناجح رغم المؤامرات التي تحاك ضده.
ونبه الدزيري الي ان الانقطاعات والاضطرابات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء الصالح للشراب غير بريئة وتتنزل في اطار مؤامرة ضد منظومة 25 جويلية يقودها الخوانجية حسب تعبيره.
وقال الدزيري قيس سعيد رئيس ناجح لكن هناك اختراقات للادارة التونسية من طرف الخوانجية هي الي تعطّل حتى في قطع الماء والكهرباء بش الشعب يسب منظومة قيس سعيد.

...

وكان رئيس الجمهورية أشار أمس لدى استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل على غرار الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو قطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية.
واعتبر أن هؤلاء يسعون بشكل روتيني إلى التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها من داخل تونس وخارجها.




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