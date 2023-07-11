نجيب الدزيري: قيس سعيد رئيس ناجح لكن الخوانجية يقصو في الضو والماء في السخانة هاذي باش الشعب يسب منظومة 25 جويلية

أشاد الثلاثاء11 جويلية، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري بٱداء رئيس الجمهورية قيس سعيد وشدد على أن قيس سعيد رئيس ناجح رغم المؤامرات التي تحاك ضده.

ونبه الدزيري الي ان الانقطاعات والاضطرابات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء الصالح للشراب غير بريئة وتتنزل في اطار مؤامرة ضد منظومة 25 جويلية يقودها الخوانجية حسب تعبيره.

وقال الدزيري قيس سعيد رئيس ناجح لكن هناك اختراقات للادارة التونسية من طرف الخوانجية هي الي تعطّل حتى في قطع الماء والكهرباء بش الشعب يسب منظومة قيس سعيد.





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