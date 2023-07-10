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التعاون التونسي الإماراتي في المجال الاجتماعي محور لقاء الزاهي بسفيرة الإمارات

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 10 جويلية 2023 بمقر الوزارة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد السلامي وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب.
ومثّل اللقاء مناسبة لتأكيد متانة روابط التعاون بين الشعبين التونسي والإماراتي وبحث سبل مزيد تطويرها وتعزيزها لا سيما في المجال الاجتماعي.


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