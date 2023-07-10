عماد بن حليمة: مواطن يمتلك صور مكتب الرئيس والقاعة الشرفية في قصر قرطاج ويمارس الابتزاز بها

كشف المحامي عماد بن حليمة عن وجود مواطن لديه صور لمكتب الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج وللقاعة الشرفية التي يتم فيها استقبال رؤساء الدول وغرف اخرى.

وأوضح ان هذا المواطن يشتغل بهذه الصور بلا رقيب او حسيب ويقول انه يمتلك علاقات قوية بالقصر وبالرئيس.

وتابع " بلدية قرطاج باعت لهذا المواطن فيلا قيمتها 700 ألف د بحوالي 49 ألف د فقط متابعا " هذا المواطن يقول ان له علاقات قوية بالرئيس".

واكد انه تم رفع قضايا بحق هذا المواطن لكن لا احد قادر على ايقافه الى اليوم ...



...



