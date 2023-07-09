إستقالة جماعية لمديري مدارس بنزرت الشمالية والجنوبية وجرزونة ومنزل جميل

قرر مديري مدارس بنزرت الشمالية والجنوبية، جرزونة ومنزل جميل خلال إجتماعهم اليوم الأحد تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت تقديم استقالة جماعية كرد فعل منهم على قرار وزارة التربية إعفاء عدد من المديرين على خلفية مواصلة حجب الأعداد.كما دعا المجتمعون إلى مقاطعة العودة المدرسية ورص الصفوف للدخول في أشكال نضالية مدروسة، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للجامعة العام للتعليم الأساسي على الفايسبوك.