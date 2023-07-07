وزيرة العدل تزور سجن القيروان وتأذن بالانطلاق الفوري في تجهيز الجناح الإداري الجديد و الشروع في استغلاله في ظرف أسبوعين،

أدت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالقيروان، أين عاينت عن قرب ظروف عمل إطارات وأعوان السجن وأذنت بضرورة الإسراع باستكمال الجناح الإداري الجديد الذي هو بصدد التهيئة وتجهيزه بكافة التجهيزات والمعدات الضرورية ليكون جاهزا للاستغلال خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير، وعبرت الوزيرة عن حرصها الكامل لمزيد تحسين وضعية الأعوان ودعم الإحاطة بهم اعتبارا للمجهودات التي يبذلونها حفاظا على أمن الوحدات السجنية و سلامة المودعين.



ووفق بلاغ لوزارة العدل اطلعت الوزيرة على ظروف إيداع المساجين والخدمات المقدمة لهم الصحية منها والغذائية .. واستمعت الى أبرز مشاغلهم والتي تعلقت في مجملها بالنقل والتمتع بالعفو والسراح الشرطي وكذلك ببطء إجراءات التقاضي وطول آماد الإيقاف. وأوصت الوزيرة بمزيد الاهتمام بالبنية التحتية لسجن القيروان و تعهد عديد الأجنحة والأجزاء منه بالصيانة وتحسين وضعيتها، مع الإذن بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتقليص من نسب الاكتظاظ والعمل على تقريب المساجين من عائلاتهم ڤي حدود ما تسمح به إمكانيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح. مشددة على ضرورة توفير التجهيزات والمعدات، كلما اقتضت الضرورة والحاجة الى ذلك، بما يضمن استمرارية العمل في أحسن الظروف و وفق ما هو مرتقب من المنظومة السجنية والإصلاحية وبما يتوافق مع مقتضيات القانون والمخطط الاستراتيجي لتطوير المنظومة القضائية والسجنية والاصلاحية 2023 - 2025 .