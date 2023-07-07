Babnet

كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي: هناك حرص على سحب التمثيلية من جامعة التعليم الأساسي

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 12:30 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أن مرتكزات السياسة التفاوضية المعتمدة من قبل وزارة التربية بخصوص التعليم الأساسي تعتمد على سياستي المغالطة والتهديد والوعيد.

وبين الهواشي أن هذه الندوة جاءت للرّد على جملة القرارات الخرقاء التي اتخذتها وزارة التربية وفق توصيفه ، مضيفا أن تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري، اعتمدت على المغالطة والتضليل لإرباك الرأي العام، كما كشفت النقاب عن إحدى المهام الرئيسية التي تضمنها قرار تكليفه والتي تتمثل في ضرب الحق النقابي من خلال نسف العملية التفاوضية.

...

كما صرح النقابي بأن هناك حرص على سحب التمثيلية من الجامعة وتجريدهم من حقهم القانوني في تمثيل المعلمات والمعلمين من خلال طرح قضايا تتعلق بالمربين مع جهات أخرى، مضيفا أنه تمّ استهداف 40 مسؤولا نقابيا من بين 150 مديرا استبعدوا من مهاهم، لعدم تنزيل الأعداد .

كما أردف نبيل الهواشي ، أن جامعة التعليم الأساسي ستنطلق في تنفيذ اعتصامات واجتماعات والتمهيد لوقفات احتجاجية ضد الاجراءات الادارية المتخذة من الوزارة ، على أن تعقد هيئة ادارية الأسبوع المقبل لتدارس ردة فعل الجامعة العامة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269447


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 07 جويلية 2023 | 19 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:15 12:31 05:07 03:17
Babnet
41°
 Babnet44° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
42°-2742°-2936°-2637°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    22885,8

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37425 DT        1$ =3,09682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1289,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*