كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي: هناك حرص على سحب التمثيلية من جامعة التعليم الأساسي

أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أن مرتكزات السياسة التفاوضية المعتمدة من قبل وزارة التربية بخصوص التعليم الأساسي تعتمد على سياستي المغالطة والتهديد والوعيد.
وبين الهواشي أن هذه الندوة جاءت للرّد على جملة القرارات الخرقاء التي اتخذتها وزارة التربية وفق توصيفه ، مضيفا أن تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري، اعتمدت على المغالطة والتضليل لإرباك الرأي العام، كما كشفت النقاب عن إحدى المهام الرئيسية التي تضمنها قرار تكليفه والتي تتمثل في ضرب الحق النقابي من خلال نسف العملية التفاوضية.
وبين الهواشي أن هذه الندوة جاءت للرّد على جملة القرارات الخرقاء التي اتخذتها وزارة التربية وفق توصيفه ، مضيفا أن تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري، اعتمدت على المغالطة والتضليل لإرباك الرأي العام، كما كشفت النقاب عن إحدى المهام الرئيسية التي تضمنها قرار تكليفه والتي تتمثل في ضرب الحق النقابي من خلال نسف العملية التفاوضية.
كما صرح النقابي بأن هناك حرص على سحب التمثيلية من الجامعة وتجريدهم من حقهم القانوني في تمثيل المعلمات والمعلمين من خلال طرح قضايا تتعلق بالمربين مع جهات أخرى، مضيفا أنه تمّ استهداف 40 مسؤولا نقابيا من بين 150 مديرا استبعدوا من مهاهم، لعدم تنزيل الأعداد .
كما أردف نبيل الهواشي ، أن جامعة التعليم الأساسي ستنطلق في تنفيذ اعتصامات واجتماعات والتمهيد لوقفات احتجاجية ضد الاجراءات الادارية المتخذة من الوزارة ، على أن تعقد هيئة ادارية الأسبوع المقبل لتدارس ردة فعل الجامعة العامة.
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