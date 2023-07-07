Babnet

سياسيون يوجّهون رسالة للصحبي عتيق في سجنه

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكد الناشط السياسي عبد اللطيف المكي في مداخلة له اليوم الجمعة، في برنامج "هنا تونس"، تدهور الوضع الصحي للقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، بعد 58 يوما من إضرابه عن الطعام.
وأشار المكي الى أن عدد من السياسيين والحقوقيين على غرار أحمد نجيب الشابي وسمير ديلو وسميرة الشواشي وعز الدين الحزقي، فضلا عن عدد من أصدقاء عتيق وجهوا رسالة له، ناشدوه فيها بتعليق اضراب الجوع الذي يخوضه.

وبين المتحدث بأنهم وجهوا نداء عاجلا لعتيق من أجل فك اضراب الجوع الذي أضحى يشكل خطرا كبيرا على صحته، داعيا إدارة السجون والإصلاح الى تمكين وفد من أصدقاء وعائلة عتيق من لقائه واقناعه بفك اضرابه.
...


وأضاف عبد اللطيف المكي، بأن اضراب الجوع الذي نفذه عتيق حقق أهدافه و كشف طبيعة الاستهداف السياسي في هذه القضية، مشيرا الى أن من وصفه بـ''الواشي'' في قضية الصحبي عتيق تراجع عن أقواله لكن القضاء لم ينصفه اليوم وفق تعبيره.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269446


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 07 جويلية 2023 | 19 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:15 12:31 05:07 03:17
Babnet
41°
 Babnet44° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
42°-2742°-2936°-2637°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    22885,8

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37425 DT        1$ =3,09682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1289,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*