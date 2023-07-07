سياسيون يوجّهون رسالة للصحبي عتيق في سجنه

أكد الناشط السياسي عبد اللطيف المكي في مداخلة له اليوم الجمعة، في برنامج "هنا تونس"، تدهور الوضع الصحي للقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، بعد 58 يوما من إضرابه عن الطعام.

وأشار المكي الى أن عدد من السياسيين والحقوقيين على غرار أحمد نجيب الشابي وسمير ديلو وسميرة الشواشي وعز الدين الحزقي، فضلا عن عدد من أصدقاء عتيق وجهوا رسالة له، ناشدوه فيها بتعليق اضراب الجوع الذي يخوضه.



وبين المتحدث بأنهم وجهوا نداء عاجلا لعتيق من أجل فك اضراب الجوع الذي أضحى يشكل خطرا كبيرا على صحته، داعيا إدارة السجون والإصلاح الى تمكين وفد من أصدقاء وعائلة عتيق من لقائه واقناعه بفك اضرابه.



...





وأضاف عبد اللطيف المكي، بأن اضراب الجوع الذي نفذه عتيق حقق أهدافه و كشف طبيعة الاستهداف السياسي في هذه القضية، مشيرا الى أن من وصفه بـ''الواشي'' في قضية الصحبي عتيق تراجع عن أقواله لكن القضاء لم ينصفه اليوم وفق تعبيره.

