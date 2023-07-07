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المرزوقي: لا دخل للتأشيرة في دخول الأفارقة ومن دخلوا لا يحملون لا أوراق ولا تاشيرات

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 08:04 قراءة: 1 د, 28 ث
      
قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يتعاطف مع ضحايا القتيل في صفاقس لكن ذلك لا يبرر الاعتداء على المهاجرين من جنوب الصحراء.
وشدد المرزوقي انه يعرف جيدا العنصرية عند بعض التونسيين بمن فيهم من يدعون الديمقراطية والحداثة والحرية والمدنية سواء بسبب لون بشرته او لأسباب جهوية متابعا " اعرف همزهم ولمزهم وسخريتهم مني لأسباب عنصرية ".

ووصف الرئيس الأسبق العنصرية بانها مرض يجب التخلص منه في المجتمع مضيفا " لدينا ازمة اقتصادية وبيئية وثقافية وكذلك أخلاقية".
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وقال المرزوقي " تونس أصبحت اليوم مثالا للعنصرية في العالم واليوم لا نستطيع الرد على من يمارسون العنصرية علينا في اوروبا".
من جانب اخر قال المرزوقي انه لا علاقة بقرار رفع التاشيرة عن الافارقة الذي اتخذه في حكمه بما يحدث مضيفا " من يصلون الى تونس لا يملكون اوراق ويدخلون بطريقة غير شرعية".
واضاف " اليوم الافارقة الأغنياء والمثقفين والطلبة لم يعودوا ياتون الى تونس بسبب وضعها الداخلي المتازم".

وكانت أحياء بولاية صفاقس والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية شهدت في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي الإثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.

وشرعت السلطات منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) في ترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل، بحسب ما صرح به النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، يوم الأربعاء



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