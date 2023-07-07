وزير الخارجية للواشنطن بوست : إنضمام تونس إلى بريكس غير مطروح حاليا

وفي سؤاله عن وضع الديمقراطية بتونس اليوم أجاب وزير الخارجية نبيل عمار أن "تونس ليست خارج الديمقراطية اليوم وأن التونسيين يريدون الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى ، لكنهم يريدون ديمقراطية حقيقية ويردون نظامًا ديمقراطيًا يقررون هم شكله وطرق عمله، معتبر أن الحالة السابقة لاجراءات 25 جويلية هو بمثابة "حصار سياسي"، وفق تعبيره.