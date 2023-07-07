المفوضية الأوروبية: المفاوضات مع تونس بشأن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لا تزال جارية





وقالت مصرالي، خلال مؤتمر صحفي يومي في بروكسل، "إننا نتابع المظاهرات التي اندلعت في صفاقس ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ، والتي لا تزال مستمرة. رسالتنا إلى السلطات التونسية هي تخفيف التوترات المحتملة في السكان الذين يعانون بالفعل من وضع اجتماعي واقتصادي صعب".

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صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي، يوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية تتابع المظاهرات الجارية في صفاقس بين السكان التونسيين والمهاجرين من جنوب الصحراء، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وقالت مصرالي، خلال مؤتمر صحفي يومي في بروكسل، "إننا نتابع المظاهرات التي اندلعت في صفاقس ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ، والتي لا تزال مستمرة. رسالتنا إلى السلطات التونسية هي تخفيف التوترات المحتملة في السكان الذين يعانون بالفعل من وضع اجتماعي واقتصادي صعب".

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وتابعت "إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات الهيكلية العاجلة التي سيجريها البلد ، بما في ذلك في مجال الهجرة. ترتكز شراكتنا مع تونس وتعاوننا في مجال الهجرة على احترام كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان الخاصة بهم".



ونقلت الوكالة من جهة اخرى عن المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر تاكيده أن المفاوضات مع تونس بشأن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لا تزال جارية.