جامعة الأساسي للبوغديري: لن نبق مكتوفي الأيدي واِنْتَظِرْ صيفا ساخنا

واعتبر الشابي في تصريح لبرنامج صباح الديوان اليوم الخميس أن تهديد وزير التربية في تصريحه الأخير لن يثن المدرّسين على استعدادهم للدّفاع عن مطالبهم المشروعة وعن حقّهم في حياة كريمة و ظروف عمل لائقة مؤكّدا انّ تهديدات الوزارة بالاقتطاع من الأجور هي إجراءات تعسّفية وستؤدي إلى تعميق الأزمة وترحيلها للسنة الدراسية القادمة.

كما وصف الشابي تصريحات وزير التربية بخصوص إعفاء مديري مدارس وإحالتهم على مجالس التأديب بلا مسؤولة ولا قانونية مشيرا إلى أنّ نقابة التعليم الأساسي جاهزة للدّفاع عن منظوريها وعن حقوقهم وجاهزة للتصدي لكلّ إجراء ارتجالي من وزارة التربية متابعا بالقول '' في صورة تواصل تعنت الوزارة ستعقد هيئة إدارية وسيكون الصيف ساخنا ولن نبق مكتوفي الأيدي " وفق قوله .يذكر أن وزير التربية محمد علي البوغديري أكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الاربعاء أنه تقرر اثر اجتماع لجنة استشارية إعفاء مديري المدارس الذين تعنتوا ولم يصادقوا على أعداد التلاميذ التي قام بإنزالها المعلمون مشيرا إلى أنه ستتم دعوتهم لمجالس التأديب وأنه سيتم ايقاف أجر كل معلّم لم يقم بتقديم أعداده.