سيدي بوسعيد: 15 سنة سجنا لمغتصب تلميذة "النوفيام"

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس،حكما ب15 سنة سجنا في حق منحرف في العقد الثالث من العمر إغتصب تلميذة النوفيام تحت التهديد بطعنها بسكين بجهة سيدي بوسعيد.



وكشفت للابحاث معه انه من مستهلكي المخدرات وانه في يوم الواقعة كان تحت تأثير الحبوب المخدرة.





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واعترف المتهم بما نسب اليه بعد مكافحته بنتيجة تقرير الطب الشرعي الذي اثبت تعرضها للإغتصاب من قبله.

