والي القصرين يكشف ماحصل في سبيطلة : الأمن لم يستعمل الرصاص

كشف والي القصرين رضا الركباني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي اف ام عن تفاصيل حادثة مقتل شاب في منطقة سبيطلة.

واكد الوالي أن قوات الأمن التي حاولت اقتحام مركز للعب الرهان الإلكتروني لم تقم ابدا باستخدام الرصاص.

واضاف " من كانوا داخل البناية اطلقوا رصاص بنادق الصيد وقوارير المولوتوف باتجاه قوات الأمن التي تراجعت وضبطت نفسها".

وشدد على ان الهدوء عاد إلى مدينة سببطلة في الساعات الأولى من الليل".



وكانت وزراة الداخلية اعلنت ليلة الاربعاء في بلاغ ان "النيابة العمومية تعهدت بحالة وفاة مواطن بطلق ناري واصابة آخر بالرش في سبيطلة وتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين.وحسب بلاغ الوزارة عمدت مجمُوعة من الاشخاص إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.واوضحت الوزارة في بلاغها ان المجموعة المذكورة تصدت للدورية باستعمال بنادق الصّيد والحجارة مضيفة ان إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين اعلنت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش .وبخصوص الوضع الامني بالجهة أكدت وزارة الداخلية انه"يتسمُ حاليّا بالإستقرار".وكان المعتمد الأول بولاية القصرين قد صرح في وقت سابق ان شابا توفي بمعتمدية سبيطلة إثر مناوشات اندلعت بين مجموعة من الأشخاص ووحدات أمنية بحي المعهد بسبيطلة، بعد مداهمة تلك الوحدات محلّا مخصّصا للرهان الإلكتروني، وبعد تحوّلهم إلى منزل صاحب المحل المذكور، عمد الأخير إلى جمع جيرانه واستهدفوا الأمنيين بإستعمال بنادق صيد، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى الردّ عليهم.وقد اقتحم عدد من شبان معتمدية سبيطلة عشية اليوم المستودع البلدي بالمدينة واستولوا على عدد من الدراجات النارية ومفاتيح السيارات المحجوزة، كما أقدموا على حرق مقر المصلحة الفنية للحرس البلدي، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.