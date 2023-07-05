تونس - بريطانيا ، حرص مشترك لمزيد دفع التعاون الإقتصادي بين البلدين

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح الإربعاء 05 جويلية 2023 ب Yvonne Fovargue النائبة بالبرلمان البريطاني و مبعوثة رئيس الوزراء للتجارة.



وكان اللقاء الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة بتونس Hélène Winterton , مناسبة أكد خلالها الجانبان الحرص على مزيد دفع التعاون الإقتصادي وتعزيزه خاصة فى ما يتعلق بالإستثمار والتبادل التجاري والشراكة وذلك في ضوء ما هو متاح من فرص و إمكانيات لدى البلدين.





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وتطرق الجانبان فى هذا السياق الى المجالات والقطاعات التى يمكن العمل عليها فى الفترة القادمة لدفع الشراكة بين البلدين من ذلك مجال الطاقات المتجددة و النظيفة والصناعات الدوائية و التعليم العالى والبحث والتجديد التكنولوجي، فضلا عن الفرص المتاحة للرفع من مستوى وحجم التبادل التجاري لعديد المواد، من ذلك زيت الزيتون.

كما تعرض سمير سعيّد و Yvonne Fovargue إلى الفرص والإمكانيات المتوفرة للإستفادة من خبرة و نجاحات المملكة المتحدة فى تعزيز دور المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فى المنظومة الإقتصادية .



وشكل اللقاء مناسبة إستعرض خلالها الوزير أهم التحديات الإقتصادية والإجتماعية التى تجابهها تونس في الفترة الراهنة و أولويات العمل التنموي للمرحلة القادمة ، مشيرا فى هذا السياق الى أبرز الإصلاحات التى أقرتها الحكومة التونسية لدفع النشاط الإقتصادي و تحسين الأوضاع الإجتماعية ، إضافة الى الإجراءات التى تم إقرارها لتطوير مناخ الأعمال وكذلك الإجراءات الجاري إعدادها في هذا الإطار على غرار تطوير مجلة الصرف وقانون الإستثمار بما يجعلهما مواكبين للتحولات وللمنافسة المتنامية في هذا المجال.

وجدد الجانبان التأكيد على الحرص والإستعداد للعمل على الرفع من مستوى التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على مزيد التقارب خدمة للمصلحة المشتركة.