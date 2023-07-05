ماهر الجديدي: 'تعيين بوعسكر والمنصري في هيئة الانتخابات كان بناءً على محاصصات حزبية'

وفي تصريح اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023 لاذاعة شمس، قال ماهر الجديدي إن تعيين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري سنة 2017 كان بناءً على محاصصات حزبية داخل البرلمان بين حركة النهضة وحركة نداء تونس وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت موجودة في مجلس النواب في 2017.

وأوضح أنه كان تقدّم بترشحه للبرلمان لكن لم تتم تزكيته في تلك الفترة.وبخصوص قرار مجلس الهيئة أمس بخصوص تأييد إعفائه من مهامه، اعتبر الجديدي أن سيناريو العضو السابق سامي بن سلامة يتكرر معه.وكشف أنه وكالمعتاد توجه اليوم إلى مقر الهيئة للعمل لكنه فوجئ بوجود تعليمات من رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تمنعه من دخول المقر.