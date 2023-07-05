النائب معز برك الله : أطراف سياسية وراء ما يحدث في صفاقس

قال النائب بمجلس نواب الشعب معز برك الله إن بعض الأطراف السياسية وراء ما يحدث في ولاية صفاقس في الأيام الأربعة الأخيرة لافتا إلى أن هؤلاء يسعون إلى تأجيج الوضع، على حدّ تعبيره

وأكد برك الله، لدى تدخله في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، انطلاق عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من ولاية صفاقس في اتجاه الأقاليم الحدودية الليبية والجزائرية منذ ليلة عيد الأضحى وبمعدل 1000 مهاجر غير نظامي في الليلة.



وبيّن أنه يتم التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية لتسهيل عملية إخراجهم من تونس.



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وأضاف النائب أن المهاجرين في تونس ينقسمون إلى 3 أصناف ; المقيمين بطريقة قانونية وطالبي اللجوء السياسي والمهاجرين غير النظاميين.