4سنوات سجنا والمراقبة الإدارية "لطبيب رعواني"

أصدرت امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب4 سنوات سجنا والمراقبة الإدارية لمدة عامين في حق "طبيب رعواني" وجهت له تهمة العزم المقترن بعمل تحضيري على وضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابي واشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ،وذلك على خلفية دخوله لعدة مواقع ذات منحى ارهابي وتنزيله لتطبيقات حول كيفية صناعة المتفجرات والاحزمة والعبوات الناسفة وأيضا القيام بعمليات تفجير عن بعد.

وبين المتهم انه كان يشتغل كطبيب رعواني ويقوم أيضا بأعمال الرقية الشرعية كما كان يعمل في مجال الصناعات التقليدية نافيا تبنيه لأي فكر متشدد.