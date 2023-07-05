Babnet

رمضان بن عمر: عملية ترحيل أفارقة جنوب الصحراء من تونس صعبة ومعقدة

Publié le Mercredi 05 Juillet 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي رمضان بن عمر ان أجهزة الدولة هي المخولة قانونا بإدارة ازمة المهاجرين بولاية صفاقس وبتونس عموما وذلك لمنع جميع التجاوزات او المظاهر التي قد تسيئ الى صورة البلاد على المستوى الدولي.
كما اعتبر رمضان بن عمر ان الدولة مطالبة بتعيين وال بمدينة صفاقس بخبرة كافية لدراسة جميع الملفات الاجتماعية الراهنة والتي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة والذي سيكون مطالبا بدوره بتكوين خلية للازمة.
أخبار ذات صلة:
صفاقس: إيقافات وإيحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين وعدد من التونسيين تزامنا مع تجدّد المناوشات والاشت...

وأوضح بن عمر خلال استضافته في صباح الديوان اليوم الأربعاء ان ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس يتطلب ثلاث نقاط وهي معرفة هوية المعني بالترحيل والتي مثلت اشكالا كبيرا في أغلب الأحيان بالإضافة الى وجود اتفاق مع دولة الانطلاق لقبول مواطنيها ووجود ميزانية خاصة للقيام بعمليات ترحيل جوية وهو امر لا يمكن أن على عاتق الدولة التونسية لوحدها وانما تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصة الأوربي منه للقيام بهذه العملية في احسن الظروف الممكنة.
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269308


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 05 جويلية 2023 | 17 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:06 03:15
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2436°-2543°-2740°-2937°-27
  • Avoirs en devises
    22970,7

  • (4 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37172 DT        1$ =3,09799 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 juil)   285,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*