رمضان بن عمر: عملية ترحيل أفارقة جنوب الصحراء من تونس صعبة ومعقدة

كما اعتبر رمضان بن عمر ان الدولة مطالبة بتعيين وال بمدينة صفاقس بخبرة كافية لدراسة جميع الملفات الاجتماعية الراهنة والتي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة والذي سيكون مطالبا بدوره بتكوين خلية للازمة.وأوضح بن عمر خلال استضافته في صباح الديوان اليوم الأربعاء ان ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس يتطلب ثلاث نقاط وهي معرفة هوية المعني بالترحيل والتي مثلت اشكالا كبيرا في أغلب الأحيان بالإضافة الى وجود اتفاق مع دولة الانطلاق لقبول مواطنيها ووجود ميزانية خاصة للقيام بعمليات ترحيل جوية وهو امر لا يمكن أن على عاتق الدولة التونسية لوحدها وانما تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصة الأوربي منه للقيام بهذه العملية في احسن الظروف الممكنة.