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فاطمة المسدي: حركة النهضة حركة ارهابية وسنقدم قريبا في البرلمان مبادرة لحلّها

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قالت الثلاثاء 4 جويلية، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي ان الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري //قاعد يبرّد على قلبو// عندما يقول ان الرئيس قيس سعيد ليس له مشكل مع حركة النهضة كاسلام سياسي بل له مشكل مع كل الاحزاب السياسية وجميع الوسائط.

وأشارت المسدي الي ان الوسائط موجودة من أحزاب وجمعيات ومنظمات ولم يتم حلها او سجن قياداتها قائلة "فقط حركة النهضة هي التي تم اغلاق مقراتها وسجن قياداتها لانها مورطة في ملفات اجرامية وملفات ارهاب.

...

وأضافت ان حركة النهضة ارهابية بامتياز ويجب تصنيفها بصفة رسمية كحركة ارهابية وحلها مؤكدة انها تعمل في البرلمان مع نواب ٱخرين على تقديم مبادرة لحل حركة النهضة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 269270

Weldtounes  (Tunisia)  |Mardi 04 Juillet 2023 à 17h 07m |           
يستاهل الحركة باش تسمع الكلام ممن لا يفقه شيء في السياسة هذا نتيجة سياسة بوس خوك والتسامح و التونسي للتونسي رحمة. قالها المرزوقي سوف يلسعكم الثعبان الذي لم تقض عنه. احصدوا تفاهات سياسيي برلمان 8,8


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