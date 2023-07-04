فاطمة المسدي: حركة النهضة حركة ارهابية وسنقدم قريبا في البرلمان مبادرة لحلّها

قالت الثلاثاء 4 جويلية، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي ان الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري //قاعد يبرّد على قلبو// عندما يقول ان الرئيس قيس سعيد ليس له مشكل مع حركة النهضة كاسلام سياسي بل له مشكل مع كل الاحزاب السياسية وجميع الوسائط.
وأشارت المسدي الي ان الوسائط موجودة من أحزاب وجمعيات ومنظمات ولم يتم حلها او سجن قياداتها قائلة "فقط حركة النهضة هي التي تم اغلاق مقراتها وسجن قياداتها لانها مورطة في ملفات اجرامية وملفات ارهاب.
وأشارت المسدي الي ان الوسائط موجودة من أحزاب وجمعيات ومنظمات ولم يتم حلها او سجن قياداتها قائلة "فقط حركة النهضة هي التي تم اغلاق مقراتها وسجن قياداتها لانها مورطة في ملفات اجرامية وملفات ارهاب.
وأضافت ان حركة النهضة ارهابية بامتياز ويجب تصنيفها بصفة رسمية كحركة ارهابية وحلها مؤكدة انها تعمل في البرلمان مع نواب ٱخرين على تقديم مبادرة لحل حركة النهضة.
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