تفطنت لها المخابرات: قصة مقيمة بباريس حاولت الالتحاق بداعش سوريا بعد أن استقطبها هؤلاء

مثلت ظهر اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 فتاة منقبة في العقد الثاني من العمر متزوجة وأم لطفلة أمام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الإبتدائية بتونس،وذلك لمحاكمتها على خلفية اتهامهما بعزمها السفر الى سوريا انطلاقا من مقر اقامتها من باريس التى تقيم فيها منذ فترة ،حيث تحولت الى تركيا الوصول الى مدينة غازي عنتاب .



وكشفت الأبحاث انها اطلقت على نفسها كنية "ام يوسف" وقد تعرفت على أحد المتشددين معروف بكنية" الموحد بالله" الذي تواصلت معه عبر السكايب بغاية تسفيرها وقد تفطنت لها المخابرات الفرنسية وافتكوا جواز سفرها ووثائقها وأعلموا عائلتها.





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وقد وجهت للمظنون فيها تهم العزم المقترن بعمل تحضيري على الانضمام لتنظيم ارهابي.



باستنطاق المتهمة انكرت ما نسب اليها من تهم موضحة ان سبب عزمها التحول الى سوريا ليس بغاية الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بل هروبا من قرار العائلة التى كانت عازمة على تزويجها من شخص لا ترغب فيه ،نافية ان تكون قد تبنت الفكر الجهادي التكفيري أو ربطها لأي علاقة باشخاص لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية أو الجهادية.



وكشف محاميها ان موكلته تم ايقافها في تركيا بصدد محاولتها الدخول خلسة الى سوريا ،وانها دخلت فعلا الى مواقع وشبكات جهادية دون أن تواصل مع أي عنصر ارهابي.



وكشف محاميها انها مولودة في فرنسا وقد تحصلت على شهادة الباكالوريا ثم اصيبت بأزمة نفسية وخضعت لعلاج نفسي بالتراب الفرنسي.



وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.