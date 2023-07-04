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نجلاء بودن: ''سجلنا ارتفاع في نسبة رائدات الأعمال إلى 10 % من مجموع باعثي المشاريع''

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 12:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، في كلمة مسجلة على هامش فعاليات ورشة عمل لإعداد "الإستراتيجية الوطنيّة للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أفق سنة 2035، أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة رائدات الأعمال إلى 10 بالمائة من مجموع باعثي المشاريع.
وأوضحت أنه تم تسجيل تطور في عدد صاحبات المؤسسات إلى 20 ألف، مشيرة إلى أن نسبة التمدرس في صفوف الإناث في تونس بلغت 99.8 بالمائة.
وأشارت نجلاء بودن، إلى أن تونس رفعت راية تحرير المرأة منذ الثلاثينات وارتقت بنسائها إلى أرفع مراتب التقدم في مختلف المجالات، وهي دولة ملتزمة بتهيئة الطريق والآفاق امام نسائها لتحقيق أشواط جديدة من الريادة واقتحام قطاع الأعمال وبعث المؤسسات بكفاءة واقتدار وقدرة على النجاح والإشعاع والتميز.


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