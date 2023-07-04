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ديلو: عتيق في وضع صحي خطير بعد 54 يوما من إضراب الجوع

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 12:30 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوف الصحبي عتيق أن وضعه الصحيّ خطير بعد تعكّر حالته مع دخوله في اليوم الـ54 من إضراب الجوع الذي ينفذه.

وأشار إلى أن عتيق اصبح لا يستعمل السكر منذ يومين مكتفيا بالماء فقط.

...

وبيّن ديلو أنه يتمّ توفير العناية الصحية لكل المساجين لكن المطلوب اليوم تطبيق القانون وإحلال العدالة، وفق تعبيره.
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وتابع سمير ديلو "الصحبي عتيق يشعر أنه موقوف ظلما في ظل تراجع ''الواشي'' عن المعطيات التي قدمها وانطلقت على إثرها الأبحاث ضده وزعمه أنه نسي المعطيات التي كان قد أدلى بها"، حسب قوله..

وعبّر ديلو عن استغرابه من خروج القاضي الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد عتيق في عطلة صيفية قبل البتّ في القضية أو إخلاء سبيله.


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