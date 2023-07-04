ديلو: عتيق في وضع صحي خطير بعد 54 يوما من إضراب الجوع

أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوف الصحبي عتيق أن وضعه الصحيّ خطير بعد تعكّر حالته مع دخوله في اليوم الـ54 من إضراب الجوع الذي ينفذه.



وأشار إلى أن عتيق اصبح لا يستعمل السكر منذ يومين مكتفيا بالماء فقط.





...