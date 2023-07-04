هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق متهم بتكفير اعوان المؤسستين الأمنية والعسكرية

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي المالي بالعاصمة متهم في العقد الرابع من العمر متهم بتكفير اعوان المؤسستين الأمنية والعسكرية ووصفهم بالطواغيت.



وقد طلب المتهم من المحكمة توفير محامي للدفاع عنه خاصة وانه لا سند له ولا يقدر ماديا على تكليف محامي فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة لتوفير محامي للترافع عنه.

