Babnet

هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق متهم بتكفير اعوان المؤسستين الأمنية والعسكرية

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 20 ث
      
جلبت صباح اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي المالي بالعاصمة متهم في العقد الرابع من العمر متهم بتكفير اعوان المؤسستين الأمنية والعسكرية ووصفهم بالطواغيت.

وقد طلب المتهم من المحكمة توفير محامي للدفاع عنه خاصة وانه لا سند له ولا يقدر ماديا على تكليف محامي فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة لتوفير محامي للترافع عنه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269245


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 04 جويلية 2023 | 16 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2438°-2543°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    22819,9

  • (3 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36867 DT        1$ =3,10478 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juil)   277,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*