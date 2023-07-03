جمال العرفاوي يكشف... حقيقة قرض ال100 مليار دولار دون فائض قد تتحصّل عليه تونس

كشف الاعلامي باذاعة جوهرة أف ام زهير الجيس عن اسم المنظمة التي قررت دعم تونس ماليا ومنحها قرضا بنحو 100 مليار دولار... رقم تمّ تداوله مؤخّرا في وسائل الإعلام التونسية يتعلّق بقرض دون فائض قد تتحصّل عليه تونس من منظّمة أمريكية مانحة بوساطة رجل أعمال تونسي يعيش في ألمانيا.



واوضح ان المنظمة اسمها " مكتب الاستثمار الائتماني " و ولها مقرات في دول شرق اسيا.

واكد أن المنظمة قررت الإستثمار في تونس كأول دولة افريقية مشيرا بأن الدعم لن يكون مشروطا بانشاء قواعد عسكرية للجيش الأميركي مثلما يروج البعض.



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