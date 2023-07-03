نابل: الاطاحة بقاتل بائع الفريب في منزل مهجور وهذه اعترافاته

اطاح أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل بالمتهم بقتل بائع الفريب البالغ من العمر 30 سنة ،حيث حاصروه داخل منزل مهجور بولاية صفاقس بعد أن فر من ولاية نابل.بالتحري مع القاتل اعترف بارتكابة للجريمة المذكورة وذلك إثر خلافات سابقة مع الهالك وشقيقيه أين عمد إلى طعن أحدهما على مستوى الكتف وقتل الهالك بطعنة على مستوى الصدر ثم لاذ بالفرار إلى منزل أحد أقربائه بولاية صفاقس قصد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.