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مطماطة: ..."حاول إنقاذ أخيه".. مأساة شقيقين لقيا حتفهما داخل بئر

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 06:23 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تدخلت عشية يوم الأحد 02 جويلية وحدة النجدة والإنقاذ للحماية المدنية بقابس لانتشال جثتين لشابين الأول 36 سنة والثاني 24 سنة عالقين في قاع حفرة بعمق 07 متر و نفق أفقي 02 متر على قطر 1متر بمنطقة قرعة اللطايفة من معتمدية مطماطة.



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وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم أكد لاذاعة "موزاييك"، أن فرقة من الحماية المدنية، انتشلت جثتي الشقيقين من داخل بئر في منطقة "قرعة اللطايفة"، بمنطقة مطماطة، بعد أن علقا بداخله.

وحسب التقارير الأولية، التي أوردها الموقع، نزل أحد الأخوين إلى البئر، وعلق هناك، قبل أن يلتحق به شقيقه في محاولة لإنقاذه، غير أنه لم يستطع النجاة هو الآخر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الجثتين إلى قسم التشريح بالمستشفى الجهوي بقابس، وتعهد الحرس الوطني في مطماطة، بتوسيع البحث في خلفيات الحادثة.


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