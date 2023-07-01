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تعيينات جديدة في سلك الحرس الوطني

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أنّ برقيات صدرت السبت غرّة جويلية 2023، تقرّر إثرها تعيين العميد نزار باديس، مديرا عاما للأمن العمومي بالإدارة العامّة للحرس الوطني.

كما تقرّر تعيين العميد خالد العقربي مديرا عاما لوحدات التدخّل، والعميد حسام قوتة مديرا عاما لحرس الحدود بالحرس الوطني.

...

وتقرّر تعيين العميد محمد فارس بن شعبان مديرا عاما للمصالح المشتركة بالإدارة العامّة للحرس.

كما تقرّر إدخال تحويرات على رأس إدارة الشؤون العدلية بتعيين سرحان الدوزي مديرا لها وتعيين وليد تاج الدين مديرا للاستعلام والأبحاث.


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