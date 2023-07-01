تعيينات جديدة في سلك الحرس الوطني

علمت اذاعة موزاييك أنّ برقيات صدرت السبت غرّة جويلية 2023، تقرّر إثرها تعيين العميد نزار باديس، مديرا عاما للأمن العمومي بالإدارة العامّة للحرس الوطني.



كما تقرّر تعيين العميد خالد العقربي مديرا عاما لوحدات التدخّل، والعميد حسام قوتة مديرا عاما لحرس الحدود بالحرس الوطني .





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