وزارة الشؤون الثقافية تنعى النحّات بوجمعة بالعيفة

نعت وزارة الشؤون الثقافية، النحّات بوجمعة بالعيفة الذي وافته المنية اليوم السبت 01 جويلية 2023.

ويعتبر الراحل من أبرز الفنانين التشكيليين في تونس، وهو نحّات مميز، وأستاذ جامعي مرموق.

وقد تابع الفقيد بوجمعة بالعيفة تكوينه الجامعي في مدرسة الفنون الجميلة بتونس في منتصف الستينات من القرن الماضي، ثم انتقل في السبعينات الى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تابع دراساته العليا وتخصص في فن النحت.

وقدم النحات بوجمعة بالعيفة عددا هاما من المعارض الفنية أثناء إقامته في فرنسا، ثم عاد إلى تونس في بداية الثمانينات، ودرّس في اختصاص الخزف لسنوات طويلة بالمعهد العالي للفنون الجميلة.



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