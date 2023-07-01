منوبة: النيابة العمومية تفتح تحقيقا على اثر وفاة امرأة مسنة تعكرت حالتها الصحية بعد إيقاف ابنها

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة امراة مسنة مساء امس الجمعة، بعد تعكر حالتها الصحية اثر إيقاف ابنها من قبل وحدات الحرس الوطني، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي صبيحة اليوم السبت.



واضافت النويوي أن وكيلة الجمهورية وقاضي التحقيق بالمحكمة، قاما في وقت متأخر من ليلة امس بمعاينة جثة المتوفاة، كما تحولا الى مركز الامن، أين اطلعا على تسجيلات مصورة لدخول المراة وخروجها بعد حلولها بالمكان للاستفسار عن سبب إيقاف ابنها، وتم الاذن عقب ذلك بفتح بحث في ظروف وفاتها .





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وبينت ان الابن ضبط بحوزته كمية من المشروبات الكحولية داخل سيارة، وتم بمقتضى اذن من النيابة مداهمة منزله وضبط كمية اخرى مخفية فضلا عن مبلغ مالي، وقد التحقت به والدته لمركز الحرس الوطني للاستفسار، ثم غادرت، وتعكرت حالتها وقام جيرانها بنقلها الى طبيب بالمنطقة، تم الابلاغ عن وفاتها لاحقا .



وقد تسبب الخبر في اندلاع احتجاجات من قبل عدد من اقارب المراة المتوفية ، قاموا فيها بغلق الطريق الرابطة بين وادي الليل وشباو، واشغال العجلات المطاطية ، والرشق بالحجارة، دون أن يعقب ذلك فتح بحث في الغرض.



واشارت الى أن الهدوء عاد للمنطقة فور قيام النيابة العمومية باجراءات المعاينة والاذن بنقل الجثة لقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وفتح الطريق.