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احمد ونيس " نحن نستحسن الخطة الاوربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية"‎

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 15:15 قراءة: 0 د, 38 ث
      
عبر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق في حوار ببرنامج ''ميدي شو'' الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 30 جوان 2023 إنّ الجميع متفقون أنّ الهجرة من القارة الافريقية أصبح خطر يهدّد الجميع ''.
واضاف "نحن نستحسن الخطة الاوربية التي فتحتها مع تونس للتصدي لهذه الظاهرة ويبدو أنه سيتمّ تعميمها على مصر والمغرب".
واعتبر الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي سابقة واعدة وإيجابية.
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وشدد على أن الحديث عن وجود معادلة بين السيادة والشراكة أمر خاطئ لأنّ المفهوم الصحيح هو الاهتداء بين تونس وأوروبا إلى صيغة من التعاون التي تخدم مصلحة الجميع بما فيهم الدول الافريقية الساحلية مصدر الهجرة.



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