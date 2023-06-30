احمد ونيس " نحن نستحسن الخطة الاوربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية"‎

عبر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق في حوار ببرنامج ''ميدي شو'' الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 30 جوان 2023 إنّ الجميع متفقون أنّ الهجرة من القارة الافريقية أصبح خطر يهدّد الجميع ''.واضاف "نحن نستحسن الخطة الاوربية التي فتحتها مع تونس للتصدي لهذه الظاهرة ويبدو أنه سيتمّ تعميمها على مصر والمغرب".واعتبر الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي سابقة واعدة وإيجابية.