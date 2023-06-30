Babnet

جريمة قتل بشعة تهز ولاية نابل

Publié le Vendredi 30 Juin 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
عاشت ليلة امس ولاية نابل على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب يعمل في مركز تكوين مهني حيث تم ازهاق روحه بسكين خلال معركة نشبت ليلا.
واثر الجريمة البشعة وبعد المعاينات الموطنية اذن حاكم التحقيق وممثل النيابة العمومية برفع الجثة الى مصالح الطب الشرعي كما تم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث في أسباب ودوافع الجريمة النكراء.
والضحية معروف بحسن اخلاقه وهو محبوب من قبل الجميع وقد خلفت وفاته صدمة في نفوس افراد عائلته واصدقائه


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269096


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 30 جوان 2023 | 12 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
Babnet
31°
 Babnet33° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2431°-2331°-2232°-2233°-24
  • Avoirs en devises
    22823,5

  • (27 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36946 DT        1$ =3,09325 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juin)   271,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*