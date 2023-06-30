جريمة قتل بشعة تهز ولاية نابل

عاشت ليلة امس ولاية نابل على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب يعمل في مركز تكوين مهني حيث تم ازهاق روحه بسكين خلال معركة نشبت ليلا.

واثر الجريمة البشعة وبعد المعاينات الموطنية اذن حاكم التحقيق وممثل النيابة العمومية برفع الجثة الى مصالح الطب الشرعي كما تم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث في أسباب ودوافع الجريمة النكراء.

والضحية معروف بحسن اخلاقه وهو محبوب من قبل الجميع وقد خلفت وفاته صدمة في نفوس افراد عائلته واصدقائه