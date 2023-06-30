العبيدي: “تونس تتعرض لهجمة شرسة قصد إخضاعها وتطويعها..”



العبيدي: “على رئيس الجمهورية أن يقوم بتصفية الأجواء على مستوى الخطاب السياسي”

وتابع قائلا “يلقون باللوم على تونس لأنها لا تقبل استقبال المهاجرين في المقابل هم يرفضون استقبالهم”، مضيفا “لدينا طبقة سياسية غير ناضجة وغير واعية لأنه يجب التفريق بين الخلافات الداخلية وبين المسائل التي تهم كيان تونس كدولة، ويفترض أن تلتقي المعارضة والحكومة في بعض المواضيع مهما كانت الخلافات” وفق قوله.واعتبر أن “توصيف رئيس الجمهورية بـالمستبد ليس من باب الحرص على التونسيين وإنما لجعله ضعيفا وقابلا للابتزاز، ونحن الآن محل ابتزاز من كل الجهات” على حد قوله.العبيدي شدّد على أنه “آن الأوان لرئيس الجمهورية لإيقاف هذه المسخرة، وإيضاح الأمور فيما بيننا وتقديم ما يمكن قبوله ورفضه للجانب المقابل، ..والمشاورات لم تقع بين الأطراف الغربية، وللبلدان الأخرى مواقف لا نعرفها” على حد تعبيره.وأضاف “الوفود تحل هنا من كل بقاع العالم بصفة متواترة، لأن لتونس مزايا لم نحسن تثمينها وتسويقها، وهي تتطلب جبهة داخلية قوية، وكل ما يصدر عن تونس يعتبرونه تشويشا وعنصرية” وفق تعبيره.وأشار إلى “عدم وجود رؤية، وغياب التنسيق الداخلي وعمل وزارة الخارجية، خاصة في ظل غياب رؤساء بعثات ديبلوماسية وقنصلية في عديد الدول، كما أن الإعلام يجد إشكاليات في الحصول على معلومات من الداخل .. وهناك نوع من الإصطفاف من قبل الإعلام، ونحن على وشك الإنهيار التام” على حد قوله.وقال عبد الله العبيدي “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليس مغالطة وإنما نحن بصدد المغالطة” وفق قوله.وأضاف العبيدي “الحديث عن دعم تونس غير موجود، والمبالغ المقدمة فيها مغالطة .. وإستهزاء والسياسة والديبلوماسية هي مقايضة وتنازلات متبادلة” على حد تعبيره.وتابع قائلا “على رئيس الجمهورية أن يقوم بتصفية الأجواء على مستوى الخطاب السياسي ليكون القاموس مشتركا بين الرئاسة والحكومة والمعارضة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الأساسية لتونس، وفشل قيس سعيد في هذا الملف هو فشل لتونس، ولا يجب الخلط بين مصلحة تونس واستقرار منظومة سعيد”.وأردف “القارة الأوروبية بكاملها في مواجهة قيس سعيد ونبيل عمار، وما نلاحظه هو أن تونس فقدت كل سند كما كان في السابق” وفق تقديره.وشدّد محدثنا على ضرورة توفير المعلومات الضرورية، مضيفا “لا يجب ربط التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو الحديث عن استبداد قيس سعيد”.واعتبر ان “تونس فقدت كل أسباب المناعة .. وعلى قيس سعيد أن يقول إنه رئيس كل التونسيين ويرحب بكل من هو قادر على تقديم الإضافة للبلاد”.وأضاف “رئيس الجمهورية يتساءل عن الأسباب وراء تحول صفاقس إلى ما هي عليه، ويفترض أن يكون هناك عمل استخباراتي وتقارير أمنية تصله يوميا”.