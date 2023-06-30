ينشط في فرنسا وعدة دول... القضاء يصدر حكمه على قاتل مأجور

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم بالسجن مدى الحياة في حق قاتل مأجور تونسي الجنسية اقدم وشريكه الفرنسي الجنسية على قتل شابين تونسيين بفرنسا رميا بالرصاص خلال سنة 2018 وقد تمكن المتهم من الفرار في حين تمكنت السلطات الفرنسية من القبض على القاتل المأجور الفرنسي الذي اعترف ان عديد الأشخاص يستأجرونه للقتل مقابل مبالغ مالية موضحا انه في يوم الواقعة طلب منه أحد مروجي المخدرات بفرنسا قتل شابان تونسيان اندمجا في ترويج المخدرات بالمنطقة التى يروج فيها المخدرات منذ سنوات فاستجاب له واتصل بالقاتل المأجور الثاني وطلب منه جلب سلاحه لتنفيذ العملية وقد اطلقا على الضحيتين اكثر من 20 طلقة نارية.



من جهته اعترف المتهم التونسي خلال استنطاقه من قبل القضاء التونسي اثر القبض عليه بجهة حمام الأنف بما نسب اليه وأكد انه فر من فرنسا متنكرا وقد إختبأ بجهة حمام الأنف الى ان تم القبض عليه اثر صدور منشور تفتيش من الانتربول الفرنسي.

