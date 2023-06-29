فظيع خلال ليلة العيد في منوبة: حادث منزلي يؤدي لمقتل طفل

توفى خلال ليلة العيد طفل داخل منزله بولاية منوبة ذبحا بقطعة بلورية حادة وذلك أثر تعرضه لحادث منزلي تمثل في سقوطه من أعلى درج المنزل وارتطام رقبته بقطعة بلور حادة أدت الى ذبحه على مستوى الرقبة .



ووفق المعطيات المتوفرة فأن الضحية كان في يوم الواقعة متجهاً لشراء قارورة مشروبات غازية الا انه وخلال نزوله من الطابق الثاني فقد توازنه وسقط بسبب اعمال التنظيف التى كان يقوم بها أحد أفراد العائلة، فتهشمت القارورة البلورية واخترق جزءا منها رقبته فتوفى





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وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة بدقة.

