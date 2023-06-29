قررت يوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة إيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق كل من وزير الفلاحة في عهد بن علي عبد السلام منصور،ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية زهير المظفر وموظفين واخرين وذلك في اطار احدى القضايا المتعلقة بالتفويت في اراض وضيعات فلاحية دون لأقارب واصهار الرئيس السابق
إيقاف المحاكمة بموجب قانون الصلح الإداري في حق هؤلاء...
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