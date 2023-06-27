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وزارة النقل: خطأ بشري وراء حادث قطار قابس

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 22:11 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 أنه ثبت، وبصفة أوّلية من خلال تقارير لجنة التحقيق في ملابسات حادث القطار التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي جد بتاريخ 21 جوان 2023، منطلقا من تونس باتجاه قابس على مدخل مدينة مساكن، بأن السبب الرئيسي لهذا الحادث يعود إلى خطأ بشري تمثل في عدم احترام إشارات السرعة المحدّدة وتجاوزها.
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ودعت وزارة النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الى التطبيق الصارم لأدلة منظومة الأمن والسلامة، وتدعيم كفاءة العنصر البشري بمزيد الإحاطة والمتابعة، علما أنه سيتم اتخاذ التدابير التأديبية والقضائية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه أو أخل بمسؤوليته في علاقة بهذا الحادث الأليم .


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