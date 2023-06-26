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رئيس الجمهورية للوزير الأول الهولندي: 'يمكن أن نشق طريقا جديدا في التاريخ معا اليد في اليد والندّ للندّ'

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 23:26 قراءة: 0 د, 36 ث
      
جرت، عصر يوم الإثنين 26 جوان 2023، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالوزير الأول الهولندي مارك روته.
وتعرضت المكالمة ، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، إلى العلاقات المتميزة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1958.

كما تم التطرق إلى الاجتماع الأخير بتونس يوم 11 جوان الجاري الذي ضمّ إلى جانب الوزير الأول الهولندي رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية.
...

وعبر الوزير الأول الهولندي عن استعداد بلاده لمزيد الاستثمار في تونس خاصة في مجال المياه والطاقات المتجددة.
كما تم التطرق إلى علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي حيث أكد رئيس الجمهورية مجددا على أن هذه العلاقات استراتيجية وبالإمكان أن تكون أوسع وأوثق، مشيرا إلى أنه يمكن أن نشق طريقا جديدا في التاريخ معا اليد في اليد والندّ للندّ.


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