المكلفة بالاعلام في البرلمان: الدنيا غلات وأصبح من الضروري الترفيع في منح النواب ‎

قالت النائبة بالبرلمان وعضوة مكتب المجلس المكلفة بالاعلام، سيرين مرابط انه اصبح من الضروري الترفيع في منح النواب خاصة منحة السكن ومنحة التنقل باعتبار ان قيمة هذه المنح لم تعد كافية في ظل ارتفاع الأسعار حسب تعبيرها.



وشددت النائبة على ان النائب اليوم لم يعد مثل النئب في البرلمانات السابقة مشيرة الي ان الدستور الجديد يفرض على النواب التفرغ للعمل البرلماني وعدم ممارسة مهنته الأصلية وهو ما يتطلب الترفيع في المنح باعتبار ان قيمتها لم تعد كافية في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء تكاليف التنقل والكراء.

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