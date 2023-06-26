زياد الهاني: " من اقترح 420 مليار دينار اتصل بي واتضح انه شخص متحيل"

قال الناشط الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الشخص الذي اقترح مبلغ 420 مليار دينار كقروض للدولة اتصل به منذ أشهر لطرح مشروعه واتضح انه شخص متحيل...



وتابع الهاني " مدير تحرير تونيزي تلغراف جمال العرفاوي سينشر بالوثائق كل المؤيدات حول محاولة التحيل متابعا " البعض يعتبر ان تونس حربوشة للبلعان بسبب الوضع الحالي".





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