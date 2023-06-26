زياد الهاني: " من اقترح 420 مليار دينار اتصل بي واتضح انه شخص متحيل"

قال الناشط الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الشخص الذي اقترح مبلغ 420 مليار دينار كقروض للدولة اتصل به منذ أشهر لطرح مشروعه واتضح انه شخص متحيل...
وتابع الهاني " مدير تحرير تونيزي تلغراف جمال العرفاوي سينشر بالوثائق كل المؤيدات حول محاولة التحيل متابعا " البعض يعتبر ان تونس حربوشة للبلعان بسبب الوضع الحالي".
وتابع الهاني " مدير تحرير تونيزي تلغراف جمال العرفاوي سينشر بالوثائق كل المؤيدات حول محاولة التحيل متابعا " البعض يعتبر ان تونس حربوشة للبلعان بسبب الوضع الحالي".
وكان رجل أعمال تونسي مقيم في إحدى الدول الأوروبية قال وفق جريدة الشروق أنه اتفق مع جهة دولية مانحة للقروض بتمكين الدولة التونسية من مبلغ يقدر ب 100 ألف مليون دولار دون أي فوائض وعلى مدى 30 سنة هذا إضافة إلى خلاص كل ديون الدولة والمقدرة ب120 ألف مليون دينار...
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