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زياد الهاني: " من اقترح 420 مليار دينار اتصل بي واتضح انه شخص متحيل"

Publié le Lundi 26 Juin 2023 - 12:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الناشط الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الشخص الذي اقترح مبلغ 420 مليار دينار كقروض للدولة اتصل به منذ أشهر لطرح مشروعه واتضح انه شخص متحيل...

وتابع الهاني " مدير تحرير تونيزي تلغراف جمال العرفاوي سينشر بالوثائق كل المؤيدات حول محاولة التحيل متابعا " البعض يعتبر ان تونس حربوشة للبلعان بسبب الوضع الحالي".

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وكان رجل أعمال تونسي مقيم في إحدى الدول الأوروبية قال وفق جريدة الشروق أنه اتفق مع جهة دولية مانحة للقروض بتمكين الدولة التونسية من مبلغ يقدر ب 100 ألف مليون دولار دون أي فوائض وعلى مدى 30 سنة هذا إضافة إلى خلاص كل ديون الدولة والمقدرة ب120 ألف مليون دينار...


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