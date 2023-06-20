Babnet

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع مقطعي حجارة رخامية بولاية القصرين

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 18:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 من استرجاع مقطعي حجارة رخامية بمساحة جملية تقدّر بـ 13,5 هكتارا كائنين بمعتمدية تالة من ولاية القصرين. وتم ذلك بحضور كافة السلط الإدارية المتداخلة وبالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

وجاء الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وقرار إيقاف نشاط صادر عن وزارة التجهيز والإسكان بعد معاينة جملة من الإخلالات التعاقدية بالمقطعين المذكورين وصدور قرار فسخ عقد التسويغ من لدن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية.

...

هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف المقطعين المسترجعين حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتصرّف والبيوعات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268646


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 20 جوان 2023 | 2 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
30°
 Babnet36° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2438°-2439°-2636°-2632°-24
  • Avoirs en devises
    22720,1

  • (20 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37137 DT        1$ =3,08507 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juin)   926,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*