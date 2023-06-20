وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع مقطعي حجارة رخامية بولاية القصرين

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 من استرجاع مقطعي حجارة رخامية بمساحة جملية تقدّر بـ 13,5 هكتارا كائنين بمعتمدية تالة من ولاية القصرين. وتم ذلك بحضور كافة السلط الإدارية المتداخلة وبالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.



وجاء الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وقرار إيقاف نشاط صادر عن وزارة التجهيز والإسكان بعد معاينة جملة من الإخلالات التعاقدية بالمقطعين المذكورين وصدور قرار فسخ عقد التسويغ من لدن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية.





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هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف المقطعين المسترجعين حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتصرّف والبيوعات.

