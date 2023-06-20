زياد الهاني يكشف " اخترقت شبكة لتهريب البشر الى تونس وأطالب بلقاء مدير لامن الوطني"

كشف الاعلامي زياد الهاني في تصريح لاذاعة " اي اف ام" انه تمكن من اختراق شبكة لتهريب البشر من التشاد والكامرون نحو نيجيريا ثم الجزائر لإدخال أفارقة جنوب الصحراء الى تونس.

وشدد على ان العملية تكلف 3 آلاف دينار على كل محطة وان هنالك مجموعات في كل دولة تعمل على عمليات تهريب البشر.

وطالب الهاني من مدير عام الامن الوطني موعدا لكشف المعطيات الخطيرة التي توصل اليها مضيفا " اتصلت بصديقي وهو في احدى دول جنوب الصحراء وقام بالتواصل معهم واختراق شبكتهم".





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