القضاء يقرر هذا الموعد لاصدار الأحكام في ملف وفاة 14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة

نظرت أمس الخميس 15 جوان 2023 الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ في ملف وفاة 14 رضيعا؛ وقد قررت التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جوان 2023 .وشملت الابحاث في ملف قضية الحال كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة في العاصمة، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة وقد وجهت لهم تهمة القتل غير العمد الى ثلاثة مشتبه بهم بعد وفاة 14 رضيعا خلال شهر مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية المكلفة من القضاء.