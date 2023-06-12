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رفيق بوشناق يرد على يوسف الصديق... ويل للمصلين اللذين هم عن صلاتهم ساهون

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 12:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
واجه مقدم برنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" موقف يوسف الصديق بشان عدم وجود عقوبة لتارك الصلاة.
واشار رفيق بوشناق انه كان يجب ان يكون هنالك رد في بلاتو فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي على خطاب يوسف الصديق لان هذه الامور من المسلمات في ديننا.
وردد رفيق بوشناق جملة من الآيات للتأكيد على وجود العقوبة بما فيها " ويل للمصلين اللذين هم عن صلاتهم ساهون".
وردد بوشناق اية اخرى وهي " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا "[مريم: 59].
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