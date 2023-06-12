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عبد الرزاق الشابي لمريم بن مامي: ربي يهدي الي حطوك في التلافز

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 50 ث
      
رد المقدم في قناة حنبعل عبد الرزاق الشابي على انتقادات المقدمة في قناة التاسعة مريم بن مامي بعد ان قالت "عبد الرزاق مانعرش فاش قعد يعمل في التلفزة وفي المشهد الاعلامي ..جاء في وقت الغفلة..مايعرفشي ينشط وننصحو ينحي لوك عبدالحليم".
وقد قال الشابي ردا على ذلك " لو علاء الشابي معز بن غربية نوفل الورتاني امين قارة او الهادي زعيم نرد عليهم لانهم معلمية لكن مريم بن مامي شيئ بسيط لا يستحق الرد".
وتابع " ربي يهدي اصحاب القرار الذين يضعون اشخاصا غير مؤهلين في التلافز".

...

وكانت الممثلة مريم بن مامي تحدّثت السنة الماضية خلال حضورها في برنامج لاباس شو على قناة التاسعة، عن انتقاداتها الأخيرة لبعض المنشطين وللكاميرا الخفية "Vertige" التي قدمها عبد الرزاق الشابي خلال رمضان على قناة حنبعل.

وقالت :"مشطة عبد الرزاق الشابي قديمة ياسر يسخايب روحو في عهد عبد الحليم.. ما نتصورش في 2022 والانستغرام والشي إلي نشوفوا فيه مازالنا نرجعوا لمشطة عبد الحليم ...






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