عبد الرزاق الشابي لمريم بن مامي: ربي يهدي الي حطوك في التلافز

رد المقدم في قناة حنبعل عبد الرزاق الشابي على انتقادات المقدمة في قناة التاسعة مريم بن مامي بعد ان قالت "عبد الرزاق مانعرش فاش قعد يعمل في التلفزة وفي المشهد الاعلامي ..جاء في وقت الغفلة..مايعرفشي ينشط وننصحو ينحي لوك عبدالحليم".

وقد قال الشابي ردا على ذلك " لو علاء الشابي معز بن غربية نوفل الورتاني امين قارة او الهادي زعيم نرد عليهم لانهم معلمية لكن مريم بن مامي شيئ بسيط لا يستحق الرد".

وتابع " ربي يهدي اصحاب القرار الذين يضعون اشخاصا غير مؤهلين في التلافز".





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