محامي محرز الغنوشي: الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي اشتكى به بتهمة تقديم النشرة الجوية

قال الثلاثاء 6 جوان، محامي محرز الغنوشي ان تهمة منوبه هي تقديم النشرة الجوية مشيرا الي ان الشاكي هو الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي وليس المعهد الوطني للرصد الجوي.



واوضح المحامي ان ما يعاب على محرز الغنوشي من قبل الشاكي هو تقديم النشرة الجوية على اساس ان ذلك مخالف للتراتيب القانونية وان الغنوشي ويشتغل وظيفتين في نفس الوقت خلافا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.





...