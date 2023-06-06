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محامي محرز الغنوشي: الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي اشتكى به بتهمة تقديم النشرة الجوية

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال الثلاثاء 6 جوان، محامي محرز الغنوشي ان تهمة منوبه هي تقديم النشرة الجوية مشيرا الي ان الشاكي هو الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي وليس المعهد الوطني للرصد الجوي.

واوضح المحامي ان ما يعاب على محرز الغنوشي من قبل الشاكي هو تقديم النشرة الجوية على اساس ان ذلك مخالف للتراتيب القانونية وان الغنوشي ويشتغل وظيفتين في نفس الوقت خلافا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.

...

واشار الي ان سبب هذا التعامل هو ان محرز الغنوشي كان شاهدا ضد رئيسه المباشر في قضية تتعلق بالهرسلة والتحرش تقدمت بها زميلة سابقة للغنوشي .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 267860

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2023 à 11h 20m |           
والسبب الحقيقي هو لقبه
فعليه السعي لتغير لقبه
وتجنب الظهور بأي صفة خاصة في وسائل الاعلام


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