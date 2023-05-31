رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من الحزب الشيوعي الصيني

استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 بقصر باردو، وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني يتقدّمه Qu Qingshan، عضو اللجنة المركزية ورئيس معهد تاريخ وادبيات الحزب الذي يزور تونس بدعوة من حزب حركة الشعب، مرفوقا ب WAN Li، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وذلك بحضور عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، وعدد من نواب حركة الشعب.



ووفق بلاغ لمجلس الشعب, تقدّم رئيس الوفد بتهانيه الى رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة انتخابه ونقل اليه تحيات وتهاني رئيس المجلس الشعبي الوطني الصيني، معربا عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، وعن أمله في أن يشهد مزيدا من الدفع ولاسيما من خلال تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في على المستوى البرلماني.

واكد العلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس والصين، مبرزا ما يجمع البلدين من تعاون مثمر يرتكز على أسس الصداقة والاحترام المتبادل.



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وبيّن الضيف تقارب وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق خاصة بالقيم الإنسانية التي تستند إليها العلاقات الدولية وفي مقدمتها التمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والعمل المشترك لتعزيز السلام والتنمية، وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية.

وأشار من ناحية اخرى الى تطوّرات الحياة السياسية في الصين والجهود الرامية الى تحقيق تطور البلاد وتعزيز مكانتها في محيطها الاقليمي والدولي.

واكد رئيس مجلس نواب الشعب اهمية العلاقات الممتازة والتاريخية التي تجمع بين تونس والصين وما تشهده من تطوّر في مختلف الميادين، مبرزا تقدير تونس لخيارات الصين التي ساهمت في ازدهارها وتقدّمها على جميع الأصعدة وبوأتها مكانة متميزة في محيطها الإقليمي والدولي.

وعبّر عن ارتياحة لنسق التعاون القائم بين تونس وجمهورية الصين الشعبية، وعن الأمل في ان يشهد مزيدا من التطوّر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار على صعيد اخر الى خصوصيات النظام السياسي الجديد في تونس، وحرصها على مواصلة تعاونها الدولي في اطار الاحترام المتبادل، ووفق الثوابت التي تقوم عليها سياستها الخارجية.

وأبرز استعداد مجلس نواب الشعب مواصلة التعاون المثمر القائم مع الصين في المجال البرلماني بالنظر الى الاهمية التي تكتسيها العلاقات البرلمانية في توطيد عرى الصداقة والتعاون والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين الصديقين.