الدهماني: لم افهم كيف ان تصريح صحفي بان علاقة بورقيبة مع الصحفيين جيدة هو استفزاز لوالي المنستير

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان موقف والي المنستير من بعض الصحفيين ووسائل الإعلام غير مقبولة مضيفة " الوالي لا يزال يحمل أفكارا نمطية بشان العلاقة بين المسؤول ووسائل الإعلام".

وتابعت في تعليقها على مقولة " ماتنساش انا عرفكم " هذه عقلية لا تزال موجودة عند المسؤولين في البلاد ولا يمكن تجاوزها".

واضافت " لم افهم كيف ان تصريح الصحفي بان علاقة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مع الصحفيين جيدة هو استفزاز للوالي".





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وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت يوم الإثنين، عن تبنيها لمخرجات الاجتماع العام لصحفيي وصحفيات إذاعة المنستير بمقاطعة كافة أنشطة والي الجهة، وطالبته بالاعتذار لما بدر منه من ممارسات وصفتها "بالشنيعة وتذكر بممارسات العهد البائد" .



وأكدت، في بيان لها تمسكها باستقلالية الخط التحريري للإذاعة باعتبارها مرفقا عموميا يقوم على خدمة الصالح العام من خلال دورها في نشر الخبر والتعاطي المهني الموضوعي ومراقبة أداء السلط الجهوية.



وحملت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية وضع حد لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة التي أقدم عليها والي المنستير،وفق نص البيان .



وذكرت النقابة أن والي المنستير منذر بن سيك عمد في عديد المناسبات إلى هرسلة الصحفيين والصحفيات في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية.



واعتبرت أن والي الجهة تجاهل أن إذاعة المنستير مرفق عمومي يخدم الصالح العام وليس المسؤولين مشيرة إلى أن اعتداءاته تتالت لتوظيف الإذاعة لخدمة مصالحه وتلميع صورته.



وكان أبناء إذاعة المنستير قد عقدوا اجتماعا، يوم الإثنين، قرروا فيه مقاطعة كافة أنشطة والي الجهة.