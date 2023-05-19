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إدارة التحكيم تعكس الهجوم على الحكم الموريتاني ولد بوه وترفع ضده شكاية

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نفت الإدارة الوطنية للتحكيم في بلاغ لها مساء يوم الخميس 18 ماي 2023 ما جاء على لسان الحكم الموريتاني عبد العزيز ولد بوه الذي نفى لبرنامج ''سبور+'' على راديو ''إي أف أم'' أن يكون قد أرسل تقريرا تكميليا وتمسك برواية تعرضه للصفع من قبل المدافع ياسين مرياح، إدارة التحكيم نشرت نسخة من هذا التقرير وأكدت اعتزامها رفع شكاية ضده إلى الجامعة الموريتانية والاتحاد الدولي.

وكان حكم لقاء دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الموريتاني عزيز ولد بوه نفي في تصريح لإذاعة اي أف طلب مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بتقرير تكميلي بخصوص ما دونه في ورقة التحكيم والتي أكد فيها اعتداء مدافع الترجي الرياضي ياسين مرياح عليه. وأكد ولد بوه أنه لم يقم بإرسال اي تقرير تكميلي وان ما دونه في حق مرياح هو الذي وقع في نهاية المباراة

يشار الى أن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت قررت معاقبة مرياح بالغياب في 4 لقاءات وذلك استنادا الى تقرير تكميلي للحكم الموريتاني عقب ما دونه في ورقة المقابلة.



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