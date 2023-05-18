الممثلة نجوى ميلاد : " الراجل المتزوج ديما يلوج على صاحبة."

قالت الممثلة نجوى ميلاد في مداخلة على قناة تونسنا بان " الصاحبة" ضرورية في حياة الرجل.وأضافت " الصاحبة من الأساسيات في حياة الرجل ورغم ان تعدد الأزواج موجود في عدد من الدول العربية لكن الصاحبة دائما موجودة.وتابعت " الزواج يفسد العلاقة الزوجية وهو ما يدفع الرجل لربط علاقة مع حبيبة يحكي لها بعض الامور التي لا يستطيع الحديث عنها مع زوجته" مضيفة :”الراجل ديما يلوج على صاحبة.. يحكيلها الي ما يحكيشو مع مرتو.. ويعمل معاها الي ما يعملوش مع مرتو”.وتابعت "الرجل الثري يبحث دائما عن صديقة يدللها اكثر من مرتو".