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الممثلة نجوى ميلاد : " الراجل المتزوج ديما يلوج على صاحبة."

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قالت الممثلة نجوى ميلاد في مداخلة على قناة تونسنا بان " الصاحبة" ضرورية في حياة الرجل.
وأضافت " الصاحبة من الأساسيات في حياة الرجل ورغم ان تعدد الأزواج موجود في عدد من الدول العربية لكن الصاحبة دائما موجودة.
وتابعت " الزواج يفسد العلاقة الزوجية وهو ما يدفع الرجل لربط علاقة مع حبيبة يحكي لها بعض الامور التي لا يستطيع الحديث عنها مع زوجته" مضيفة :”الراجل ديما يلوج على صاحبة.. يحكيلها الي ما يحكيشو مع مرتو.. ويعمل معاها الي ما يعملوش مع مرتو”.
وتابعت "الرجل الثري يبحث دائما عن صديقة يدللها اكثر من مرتو".


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