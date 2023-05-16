Babnet

وزارة أملاك الدّولة: استرجاع 228 هك من أراضي الدّولة في زغوان

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 17:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الثلاثاء 16ماي 2023أربعة عقارات دولية فلاحية بمعتمدية الفحص تمسح جمليا حوالي 228 هك، والتي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها من قبل الغير.

وتم ذلك بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.
وقد تمّ تسليم العقارات المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266699


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 16 ماي 2023 | 26 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:22 16:05 12:23 05:11 03:29
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
11.83 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1624°-1524°-1622°-1720°-17
  • Avoirs en devises
    22081,7

  • (15 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33400 DT        1$ =3,05594 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 Mai)   1080,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    