وزارة أملاك الدّولة: استرجاع 228 هك من أراضي الدّولة في زغوان

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الثلاثاء 16ماي 2023أربعة عقارات دولية فلاحية بمعتمدية الفحص تمسح جمليا حوالي 228 هك، والتي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها من قبل الغير.



وتم ذلك بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.

وقد تمّ تسليم العقارات المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.





